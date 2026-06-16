اجرای تمهیدات ترافیکی همزمان با فرا رسیدن ماه محرم در کرج
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز از اجرای تدابیر ویژه و تمهیدات ترافیکی در استان البرز در دهه اول محرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
سرهنگ حمدالله رحمتی پور گفت: با فرا رسیدن ماه محرم و حضور عزاداران حسینی در مساجد، امامزادگان و هیاتهای مذهبی تمهیدات ترافیکی ویژه در شهرستانهای استان البرز به ویژه کرج با به کارگیری حداکثر توان خودرویی و نیروی انسانی به منظور ارتقای ایمنی و تسهیل در تردد شهروندان اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این ایام از پیش از آغاز مراسم در هیاتهای مذهبی تا پایان ترافیک تیمهای پلیس راهور به صورت ویژه معابر منتهی به محل برگزاری مراسم در مساجد، هیات ها، امامزادهها و اماکن مذهبی را تحت پوشش ترافیکی قرار داده تا تردد و عبور و مرور مراجعین و شهروندان تسهیل شود.
رحمتی پور خاطر نشان کرد: در این ایام علاوه بر ممنوعیت تردد خودروهای باربری سنگین، هرگونه عملیات عمرانی و حفاری در محدوده محلهای برگزاری مراسم ممنوع است
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز از رانندگان درخواست کرد با توجه به تاریکی هوا و تردد اغلب شهروندان با لباس تیره ضمن توجه کافی به جلو با سرعت مطمئنه تردد کنند و ضمن همکاری با عوامل پلیس راهور از توقف به صورت دوبله و محلهای ممنوع خودداری نمایند.
وی همچنین از شهروندان توصیه کرد که در طول خیابان و سطح سواره رو تردد نداشته و هنگام عبور از عرض خیابان از پلهای عابر پیاده و محلهای تعیین شده و ایمن تردد کنند و خانوادهها با توجه به ازدحام در ورودی و خروجی هیئات مذهبی هنگام تردد در معابر توجهی بیش از پیش نسبت به فرزندان خردسال داشته باشند.
حمداله رحمتی پور در ادامه از مسئولین محترم هیئات مذهبی درخواست کرد به جهت عدم ایجاد تداخل در تردد شهروندان از دایر نمودن ایستگاه صلواتی در نزدیکی تقاطعها و مدخل ورودی میادین حتی المقدور خودداری نموده و در سایر نقاط نیز به نحوی دایر شود تا سطح خیابان اشغال نشده و یا به حداقل برسدو در هنگام پخش نذورات نیز به نحوی صورت گیرد تا از ایجاد گرههای ترافیکی و تداخل در جریان ترافیک پیشگیری شود.