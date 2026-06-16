رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: سازمان‌های بیمه‌گر سرانه بیمه خوبی دریافت می‌کنند، اما صرف پوشش دارو نمی‌شود و، چون کسری بودجه دارند قیمت گذاری را هم سرکوب می‌کنند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد عبده‌زاده در چهل و یکمین نشست هئیت نمایندگان اتاق تهران افزود: اگر پول سرانه حق بیمه به درمان بازگردد دیگر نیازی نیست مردم هزینه‌ای را از جیب پرداخت کنند در نتیجه صنعت داروسازی فرصت رشد پیدا می‌کند.

وی گفت: صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ۴.۶ میلیارد دلار در سال ارزبری دارند که این میزان نسبت به کشور‌های دیگر ناچیز است، سال گذشته ۳۶۸ همت به قیمت مصرف کننده، دارو در کشور مصرف شده است و سرانه مصرف دارو در کشور سالانه ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان صنایع دارویی ادامه داد: مشکل صنعت دارو، چند نرخی بودن ارز و مطالبات از سازمان‌های بیمه گر است.

وی افزود: کشور‌های آمریکا، چین و هند سه بازیگر اصلی حوزه دارو در جهان هستند، امروزه عمده تامین کنندگان مواد اولیه دارو در دنیا هند و چین هستند، به‌طوریکه ۶۴ درصد مواد اولیه دنیا در هند و چین تولید می‌شود.

عبده‌ زاده عنوان کرد: شرکت‌های بزرگ داروسازی دنیا سالانه ۱۵ میلیارد دلار برای حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می‌کنند، این عدد بیش از ۳ برابر کل ارزبری دارو در کشور است.