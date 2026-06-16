در سامانه فواد ۱۲۸؛
رسیدگی فوری به نارضایتیهای مردمی در کهگیلویه و بویراحمد
سامانه "فواد ۱۲۸" برای رسیدگی فوری به شکایات و نارضایتیهای مردمی در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: سامانه "فواد ۱۲۸" در راستای پاسخگویی بهتر به مشکلات، اعتراضات و نارضایتیهای شهروندان از نظام اداری و با هدف تسهیل در رسیدگی به درخواستهای مردمی در استان فعال شده است.
امرالله دهقانی، با بیان اینکه این طرح با تأکید ریاست محترم جمهوری و در اجرای منویات رهبر شهیدمان در حوزه خدمترسانی به مردم راهاندازی شده است، افزود: سامانه فوریتهای اداری ۱۲۸ زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور فعالیت میکند و تلاش دارد شکایات و گزارشهای مردمی را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پیگیری کند.
وی با اشاره به هدفگذاری این سامانه برای کاهش زمان رسیدگی به درخواستهای مردمی گفت: تلاش بر این است که بخش زیادی از موارد طرح شده، حداکثر ظرف کمتر از پنج ساعت از زمان ثبت شکایت تا پیگیری و اعلام نتیجه، مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری ادامه داد: برخی از شکایات مردمی نیازمند ارائه مستندات و مدارک هستند، اما بسیاری از گلایهها و مشکلاتی که مردم را در مراجعه به دستگاههای اجرایی آزرده خاطر میکند، از طریق همین سامانه قابل پیگیری و رسیدگی است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی استان در اجرای این طرح گفت: به تمامی مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران اعلام شده است که در اسرع وقت نسبت به راهاندازی و فعالسازی این سامانه اقدام کنند.
دهقان همچنین با اشاره به ترکیب کارگروه استانی این سامانه بیان کرد: ریاست کارگروه استانی بر عهده مدیرکل بازرسی استانداری است و دبیر کارگروه نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه استان است
وی در ادامه مهمترین محورهای ناظر در این سامانه را نبود شفافیت در فرایندها، اطلاعرسانی ناکافی، رعایتنشدن تکریم اربابرجوع، تأخیر در ارائه خدمات، تعطیلی زودهنگام یا دیرگشایی درهای خدمت ادارات، موکول شدن کار ارباب رجوع به زمان دیگری بدون دلیل قانونی و همچنین نبود جانشین مناسب برای پاسخگویی عنوان کرد.
دهقان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم سامانه «فواد ۱۲۸» این است که شهروندان هنگام مراجعه به نظام اداری، از روند شروع و پایان کار خود اطلاع دقیق داشته باشند و با برخورد مناسب، شفاف و قانونی مواجه شوند.
وی تأکید کرد: این سامانه همه دستگاههای اجرایی، بانکها و شهرداریها را نیز در بر میگیرد و هدف آن، ارتقای کیفیت خدمترسانی و کاهش نارضایتیهای مردمی در سطح استان است.