دستاورد برگزاری نمایشگاه زمین ومسکن
استقبال سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در مشهد
سرمایه گذاران خارجی از کشورهایی از جمله قطر، چین و افغانستان در حال رایزنی برای حضور و فعالیت در مشهد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد امروز در جمع خبرنگاران گفت: پس از برگزاری نمایشگاه زمین ومسکن و تعامل با سرمایهگذاران مختلف، رغبت سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در این کلانشهر افزایش یافته است .
علی قناویزچی افزود: باید با تسهیل فرآیندها و متنوعتر کردن طرحها در بخشهای مختلف اقامتی، تفریحی و زیرساختی زمینه جذب سرمایهگذاران خارجی فراهم شود.
وی اضافه کرد: روز گذشته جلسهای با تیمهای سرمایهگذاری خارجی از بحرین و عراق برگزار شد. سرمایهگذار خارجی به دنبال تخفیف نیست بلکه به دنبال تکریم، عزت نفس و امنیت سرمایهگذاری است و باید آن را تامین کنیم.
معاون مالی شهرداری مشهد ادامه داد: این فضا باید حفظ شود. نباید با سختگیریهای بیمورد سرمایهگذاران را ناامید کرد و این مهم مورد توجه شهرداری است.
قناویزچی گفت: نمایشگاه زمین و مسکن شهرداری از ۲۰ تا ۲۳ خرداد در مشهد برگزار و فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه ساخت و ساز عرضه شد. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای جذب سرمایهگذار و معرفی ظرفیتهای مشهد بود.
وی اضافه کرد: ۶۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در نمایشگاه زمین و مسکن شهرداری مشهد جذب شد که ۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی و بقیه مربوط به شهرداری است.
قناویزچی افزود: هدف، افزایش بانک زمین شهرداری است که پارسال ارزش این بانک ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و امسال این ارزش به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. در نمایشگاه زمین و مسکن امسال نیز ۹.۶ همت به ارزش این بانک افزوده شد.
معاون شهردار مشهد عنوان کرد: بسته رونق ساخت و ساز در سال ۱۴۰۵ شامل؛ معافیتهای خاص و حداقلی در این نمایشگاه رونمایی شد و مهلت برخورداری از ظرفیتهای این بسته تا پایان خرداد جاری است.
قناویزچی اضافه کرد: سومین نمایشگاه زمین و مسکن نیز اواخر تابستان امسال به صورت کیفیتر برگزار خواهد شد.