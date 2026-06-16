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معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی پیرامون تعامل و پیگیری موضوعات فیمابین مجلس شورای اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص حل مشکلات جامعه ایثارگری دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی پیرامون تعامل و پیگیری موضوعات فیمابین مجلس شورای اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص حل مشکلات جامعه ایثارگری دیدار و گفتوگو کردند.