وزیر ورزش و جوانان، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه معلولیت، گفت: نگاه به افراد دارای معلولیت نباید صرفا مبتنی بر حمایت و ارائه خدمات کمکی باشد، بلکه باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت‌های توانبخشی، زمینه توانمندسازی و مشارکت موثر آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ورزشی فراهم شود.

نگاه به معلولیت باید از حمایت صرف به توانمندسازی و مشارکت اجتماعی تغییر کند

نگاه به معلولیت باید از حمایت صرف به توانمندسازی و مشارکت اجتماعی تغییر کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در نشست شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با تاکید بر ضرورت تقویت رویکرد توانمندسازی در حوزه معلولیت، اظهار داشت: نگاه به افراد دارای معلولیت نباید صرفاً مبتنی بر حمایت و ارائه خدمات کمکی باشد، بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که زمینه مشارکت‌پذیری هرچه بیشتر این افراد در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: هرچه فرصت‌های بیشتری برای حضور و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه فراهم شود، احساس محدودیت در آنان کاهش یافته و زمینه بروز توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایشان بیشتر خواهد شد. این موضوع را به‌ویژه در حوزه ورزش به‌خوبی مشاهده می‌کنیم؛ جایی که بسیاری از ورزشکاران دارای معلولیت با وجود محدودیت‌های جسمی، توانسته‌اند به موفقیت‌های ارزشمند ملی و بین‌المللی دست یابند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به بخش فناوری در سند ملی توانبخشی گفت: اگرچه در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها انجام شده است، اما ظرفیت فناوری در حوزه توانبخشی بسیار فراتر از امکانات و تجهیزات متعارف است و باید نگاه جامع‌تری به این موضوع داشته باشیم.

دکتر دنیامالی تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، تجهیزات هوشمند، ابزار‌های کمک‌حرکتی پیشرفته و راهکار‌های مبتنی بر فناوری می‌تواند نقش مهمی در افزایش استقلال فردی، ارتقای کیفیت زندگی و گسترش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت ایفا کند. از این رو پیشنهاد می‌شود موضوع فناوری‌های توانبخشی به شکل پررنگ‌تر در برنامه‌ها و اسناد مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از داده‌ها و فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: امروز کشور از ظرفیت‌های علمی، تجربیات ارزشمند و داده‌های گسترده‌ای در حوزه سلامت و توانبخشی برخوردار است که می‌تواند مبنای توسعه راهکار‌های نوآورانه قرار گیرد. در این میان، هوش مصنوعی یکی از حوزه‌هایی است که قابلیت‌های قابل توجهی برای کمک به افراد دارای معلولیت و ارتقای خدمات توانبخشی دارد.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: استفاده از داده‌های معتبر، توسعه سامانه‌های هوشمند و به‌کارگیری فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند در افزایش تحرک، ارتقای توانایی‌های عملکردی، تسهیل دسترسی به خدمات و همچنین کاهش هزینه‌های مرتبط با توانبخشی مؤثر باشد.

دنیامالی در پایان پیشنهاد کرد در کنار تأکید بر تأمین منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز اجرای سند ملی توانبخشی، موضوع توسعه زیرساخت‌های داده‌محور، فناوری‌های نوین و کاربرد هوش مصنوعی در ارائه خدمات توانبخشی نیز به‌صورت مشخص در مصوبات و برنامه‌های اجرایی این سند مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر افراد دارای معلولیت از فناوری‌های روز فراهم شود.