نفس‌های صنایع دستی در استان اصفهان، مهد صنایع دستی کشور به شماره افتاده و برای رونق گرفتن در انتظار حمایت مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کاهش ورود گردشگران خارجی، محدودیت‌های صادراتی، مشکلات گمرکی و ارزی، افزایش هزینه مواد اولیه و ضعف در بازاریابی بین‌المللی از جمله مسائلی است که هنرمندان و فعالان صنایع دستی در استان اصفهان با آن مواجه هستند.

نورالله عبدالهی معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان درباره بیمه هنرمندان صنایع دستی گفت: سال ۱۴۰۳ با پیگیری وزیر میراث فرهنگی و به دستور رئیس جمهور شهید و موافقت سازمان برنامه و بودجه هشت هزار نفر از شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار کشور بیمه شدند که از این تعداد بیشترین سهم به تعداد هزار نفر معادل ۱۲ و نیم درصد از کل متقاضیان بیمه، به استان اصفهان اختصاص داده شد.

نورالله عبداللهی افزود: همچنان پیگیر ادامه روند بیمه شدن هنرمندان صنایع دستی هستیم.

وی درخصوص تأمین مواد اولیه بدون ارزش افزوده هم گفت: همچنان با مکاتبه‌های مختلف پیگیر، تأمین مواد اولیه از جمله مس برای هنرمندان صنایع دستی هستیم.

۶۰۲ رشته صنایع دستی در دنیا شناسایی شده که ۲۹۹ رشته آن مربوط به ایران و از این تعداد، استان اصفهان میراث دار ۲۰۰ رشته است.

رشته‌های مینا، قلمکار، قلمزنی و کاشی هفت رنگ از اصفهان، نشان جغرافیایی بین المللی صنایع دستی دارند.