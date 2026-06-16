مدیر مجتمع فولاد و آهن اسفنجی اردبیل گفت: احداث این مجموعه بزرگ صنعتی و تولیدی از سال ۱۴۰۰ شروع شده و هم اینک با ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عزیز محمدی مدیر مجتمع فولاد و آهن اسفنجی اردبیل اظهار کرد: تجهیزات خارجی این مجتمع بالغ بر ۳۰ میلیون و ۷۳ هزار یورو به طور کامل خریداری و به سایت یا محل مجتمع منتقل شده است و در حوزه نیرو‌های انسانی نیز از توان مهندسی داخلی بهره گرفته شده و اجرای مراحل مختلف گام به گام در حال پیشرفت است.

وی افزود: خوشبختانه استان اردبیل نیز از نظر نیروی انسانی شرایط خوبی دارد و از مهندسان و کارگران بومی در بخش‌های مختلف مجتمع استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: سفارش ساخت قطعات و تجهیزات لازم را به تناسب تامین منابع مالی انجام می‌دهیم و تا الان ساخت ۳۶ مورد از قطعات و تجهیزات لازم سفارش شده و مبادله قرارداد انجام گرفته است.

محمدی تصریح کرد: بالغ بر سه همت تسهیلات از اوراق ویژه سرمایه‌گذاری برای این مجتمع تصویب و مراحل آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانک تجارت طی شده و مورد بررسی قرار گرفته است که با واریز این منبع مالی، زمینه توسعه و تقویت مجتمع فراهم خواهد شد.

او اظهار کرد: به دنبال تجاوز ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونیستی در برخی نقاط تولید آهن اسفنجی در کشور دچار صدمه شد و مجتمع فولاد و آهن اسفنجی اردبیل خوشبختانه پیشرفت فیزیکی بالایی دارد و در صورت راه‌اندازی، بخشی از ظرفیت تولید از دست رفته را جبران خواهد کرد.

مدیر مجتمع فولاد و آهن اسفنجی اردبیل گفت: با بهره‌برداری از این پروژه سالانه ۱.۱ میلیون تن آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه واحد‌های تولید شمش آهن و مقاطع فولادی تولید خواهد شد.

پیش‌تر استاندار اردبیل با بیان اینکه زنجیره تولید فولاد در استان در حال تکمیل است، گفت: استان با بهره‌برداری از این طرح‌ها به یکی از قطب‌های مهم تولید فولاد در کشور تبدیل خواهد شد و شکوفایی بخش صنعت در این حوزه شتاب بیشتری خواهد گرفت.