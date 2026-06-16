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فرمانده انتظامی رباطکریم از شناسایی یک سوله ۱۰۰۰ متری در منطقه انجمآباد و کشف ۱۲ تن برنج احتکار شده به ارزش ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ غلامعلی نعمتی، فرمانده انتظامی شهرستان رباطکریم اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک انبار احتکار برنج توسط افراد سودجو در منطقه «انجمآباد»، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ منجیلآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند یک سوله به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع را که محل احتکار اقلام اساسی بود، در منطقه مذکور شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان رباطکریم تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، در بازرسی از این انبار بزرگ، ۱۲ تن برنج احتکار شده را کشف و ضبط کردند.
سرهنگ نعمتی با اشاره به برآورد مالی این پرونده گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در این رابطه محل انبار با دستور قضائی پلمب، ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.