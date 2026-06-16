رئیس‌جمهور اندونزی در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، بر تداوم حمایت جاکارتا از ملت فلسطین و ضرورت دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار برای پایان دادن به بحران این سرزمین تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزارت امور خارجه اندونزی اعلام کرد «پرابوو سوبیانتو» رئیس‌جمهور این کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، آخرین تحولات خاورمیانه و وضعیت فلسطین را مورد بررسی قرار داد.

«سوگیونو» وزیر امور خارجه اندونزی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دو طرف در این گفت‌و‌گو درباره تحولات جاری منطقه و تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح و ثبات تبادل نظر کردند.

به گفته وزیر امور خارجه اندونزی، محمود عباس در این تماس از مواضع ثابت و حمایت‌های مستمر دولت و ملت اندونزی از مردم فلسطین قدردانی کرد و نقش جاکارتا را در دفاع از حقوق مشروع فلسطینیان مورد ستایش قرار داد.

سوگیونو افزود:رئیس‌جمهور اندونزی نیز بار دیگر بر تعهد کشورش برای ادامه حمایت سیاسی، دیپلماتیک و انسانی از ملت فلسطین تأکید کرد و گفت اندونزی همچنان در کنار مردم فلسطین خواهد ایستاد.

جاکارتا در سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های چندجانبه از حقوق ملت فلسطین دفاع کرده و خواستار پایان اشغالگری و تحقق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان شده است.

مقام‌های اندونزیایی تأکید کرده‌اند حمایت از آرمان فلسطین ریشه در قانون اساسی این کشور، اصول سیاست خارجی جاکارتا و روابط تاریخی میان دو ملت دارد و این رویکرد همچنان یکی از محور‌های اصلی سیاست خارجی اندونزی باقی خواهد ماند.