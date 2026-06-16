به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی بابایی امروز در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پرداخت خسارات وسایل منازل بر عهده دولت است، گفت: شهرداری دو هزار و ۸۴ مورد شهرکارت ۱۰۰ میلیون تومانی، هزار و ۱۲۶ شهر کارت ۲۰۰ میلیون تومان و هزار و ۵۵۸ شهرکارت ۴۰۰ میلیون تومانی به آسیب دیدگان پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی در بازسازی خسارات جزئی از ۳۹ هزار و ۴۷۲ واحد به میزان ۹۸ درصد، خسارات متوسط از هشت هزار و ۹۲۰ واحد به میزان ۹۱ درصد، در بخش مقاوم سازی ۴۱۵ واحد به میزان ۱۵ درصد، در بخش نوسازی دو هزار و ۴۲ واحد به میزان ۶۳ درصد است.

وی همچنین گفت : باید از مجموعه های فرهنگی شهرداری تهران نیز برای فراهم کردن زمینه حضور مردم در اجتماعات طی ۱۰۷ شب تقدیر ویژه داشته باشیم.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه ۶۵۳ اصابت را در جنگ تحمیلی سوم در تهران شاهد بودیم، گفت: در این جنگ ناجوانمردانه هزار و ۲۶۵ شهید به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم شد و روزانه بیش از ۳۰ نفر در تهران به شهادت رسیدند.

وی افزود: دو هزار و ۸۰۰ نفر نیز مصدوم شدند که ۱۲۵ نفر هنوز در بیمارستان ها بستری هستند. پنج هزار و ۷۰۰ مراجعه درمانی هم به بیمارستان ها و مراکز درمانی به ثبت رسیده است

بابایی با بیان اینکه پس از ۶۵ روز از دفاع مقدس ۴۵ روزه از تلاش نیروهای خدمات رسان تقدیر می کنم، اظهار کرد: این نیروها مردانه و غیرتمندانه در میدان حضور داشتند و امیدواریم مقاومت جانانه مردم در کنار نیروهای نظامی و بسیج به نتیجه برسد. کارکنان و کارگران شهرداری نیز از همان ساعات اولیه در میدان حضور پیدا کردند و هنوز این خدمات رسانی ادامه دارد.

وی افزود: هنوز جلسات در شهرداری تهران برای پیگیری مسائل و مشکلات آسیب دیدگان جنگ ادامه دارد و شهرداری در تلاش است که بازسازی منازل آسیب دیده سریعتر به نتیجه برسد.