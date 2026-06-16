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مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از آمادگی کامل بقاع متبرکه برای اجرای برنامههای «بصیرت عاشورایی» خبر داد و گفت: اجرای امینانه نیت واقفان و حمایت از هیئتهای مذهبی در اولویت برنامههای محرم و صفر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، از آمادگی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان برای برگزاری برنامههای طرح «بصیرت عاشورایی» خبر داد و گفت: مهمترین مأموریت سازمان اوقاف، اجرای امینانه نیات واقفان است که بخش عمدهای از موقوفات استان برای عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اختصاص یافته است.
حجتالاسلام حیدری اظهار کرد: در ایام محرم و صفر، درآمد موقوفات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا(ع) مطابق نیت واقفان در اختیار بقاع متبرکه، هیئتهای مذهبی و مراکز واجد شرایط قرار خواهد گرفت تا مراسم عزاداری هرچه باشکوهتر برگزار شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده پیش از آغاز ماه محرم افزود: نشستهای متعددی با مداحان و ذاکران اهلبیت(ع)، هیئتهای امنا، مسئولان هیئتهای مذهبی و روحانیان برگزار شده و هماهنگیهای لازم برای اجرای برنامههای فرهنگی، تبلیغی و مذهبی در سطح استان انجام گرفته است.
مدیرکل اوقاف مازندران ادامه داد: روحانیان اعزامی از قم و مبلغان مستقر در بقاع متبرکه نیز در ایام محرم در نقاط مختلف استان حضور خواهند داشت و برنامههای سخنرانی، تبیینی و معرفتی را برای عزاداران برگزار میکنند.
حجتالاسلام حیدری با تأکید بر اهمیت حضور مردم در مراسم محرم گفت: عزاداریها، سخنرانیها، مداحیها، سینهزنی و حرکت هیئتهای مذهبی باید با شکوه برگزار شود و در کنار آن، مساجد، تکایا و بقاع متبرکه نیز همواره فعال و پررونق باقی بمانند.
وی در پایان از هیئتهای مذهبی، هیئتهای امنا و خادمان بقاع متبرکه قدردانی کرد و خواستار همکاری و همافزایی همه مجموعههای فرهنگی و مذهبی استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیینهای ماه محرم شد.