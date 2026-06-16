مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری البرز از آغاز فرآیند ساماندهی و بازطراحی باغ فاتح کرج خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای احیا و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این مجموعه ارزشمند در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، سید امیر فتاحیان گفت: نشست تخصصی با حضور نمایندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت آب و فاضلاب و سایر نهاد‌های مرتبط برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، ابعاد مختلف ساماندهی و بازطراحی باغ فاتح، مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت محیطی، حفظ هویت تاریخی و افزایش کارکرد‌های فرهنگی و گردشگری این مجموعه ارائه شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی و طبیعی استان تصریح کرد: باغ فاتح از جمله فضا‌های شاخص و هویت‌ساز استان البرز محسوب می‌شود که با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و زیست‌محیطی، می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم گردشگری، فرهنگی و اجتماعی استان تبدیل شود.

وی افزود: استانداری البرز با رویکردی مبتنی بر حفظ هویت تاریخی، ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی و توسعه متوازن شهری، اجرای پروژه‌های بازآفرینی و احیای فضا‌های ارزشمند استان را با جدیت دنبال می‌کند و ساماندهی باغ فاتح نیز در همین چارچوب در اولویت قرار گرفته است.