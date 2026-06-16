رضا اکبری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه توسعه ترانزیت و راهگذرهای بین‌المللی از مهم‌ترین تکالیف وزارت راه و شهرسازی است، افزود: بیش از ۸۰ درصد بار و مسافر کشور در کریدورهای اصلی جابه‌جا می‌شود؛ به همین دلیل از سال گذشته اولویت بهسازی راه‌ها بر محورهای ترانزیتی و شریانی کشور متمرکز شده است.

وی گفت: ۱۰ کریدور اصلی کشور شامل مسیرهای تهران–بندرعباس، تهران–بوشهر، تهران–بندر امام خمینی، تهران_خسروی–تهران_بازرگان، تهران_مشهد، تهران_سرخس و همچنین کریدورهای شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی شناسایی شده‌اند که در مجموع به همراه مسیرهای ارتباطی میان آن‌ها، حدود ۱۶ هزار کیلومتر را شامل می‌شوند.

رئیس سازمان راهداری افزود: پیمان‌سپاری این پروژه‌ها زمستان سال گذشته انجام شد و عملیات اجرایی آن‌ها از ابتدای خرداد امسال آغاز شده است. در حال حاضر قراردادهایی به ارزش حدود ۳۰ همت برای این طرح منعقد شده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل قراردادها، مجموع اعتبار مورد نیاز به ۵۰ همت برسد.

اکبری با اشاره به تأمین منابع مالی این طرح گفت: در اردیبهشت امسال ۳ همت اعتبار نقدی و ۴ همت از محل سهمیه قیر وزارت راه و شهرسازی به این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۲۰ اکیپ راهداری در کریدورهای کشور مشغول فعالیت هستند و حدود ۱۰۰ اکیپ دیگر نیز در سایر راه‌های اصلی کشور عملیات بهسازی و روکش آسفالت را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه حدود ۶ هزار کیلومتر از ۱۶ هزار کیلومتر شناسایی شده نیازمند بهسازی است، اظهار کرد: هدف‌گذاری سال ۱۴۰۵ اجرای ۶ هزار کیلومتر عملیات بهسازی در کریدورها و ۵ هزار کیلومتر در سایر راه‌های اصلی کشور است.

اکبری همچنین با اشاره به نقش راهبردی این مسیرها در جابه‌جایی کالا و تأمین نیازهای کشور گفت: تجربه ماه‌های اخیر نشان داد کریدورهای حمل‌ونقلی، ستون فقرات جابه‌جایی کالا از بنادر به مراکز مصرف و استان‌های مختلف کشور هستند و توسعه و نگهداری آن‌ها از اولویت‌های اصلی بخش حمل‌ونقل به شمار می‌رود.