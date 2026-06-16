بزرگترین طرح شبکه آبیاری تحت فشار و زهکشی آذربایجان غربی با وسعت بیش از ۷ هزار هکتار در پیرانشهر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان پیرانشهر ، طرح ۷ هزار و ۲۷۶ هکتار ی شبکه آبیاری تحت فشار و زهکشی به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در آیین بهره برداری این طرح اظهار کرد: برای اجرای این طرح هشت هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که با بهره برداری آن زمینه اشتغال ۱۹ هزار و ۷۷۵ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می شود.

اصغری افزود: همچنین با بهره برداری از این طرح یک هزار و ۳۳۵ خانوار از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

رئيس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطر نشان‌کرد: شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد سیلوه پیرانشهر شامل ۵ واحد عمرانی به مساحت ۱۲ هزار و ۹۶۰ هکتار است که امروز ۷ هزار و ۲۷۶ هکتار آن به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: همچنین، همزمان حدود ۷ هزار و ۷۲۴ هکتار دیگر از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان‌های شوط، پلدشت، خوی و ماکو نیز افتتاح شد تا مجموع سطح زیر کشت آبیاری نوین در این مرحله به ۱۵ هزار هکتار برسد.

این آیین با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی، فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در پیرانشهر برگزار شد.