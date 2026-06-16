ایجاد سایبان در ایستگاه تاکسی خیابان محسنی اراک و رسیدگی به خاموشی نورافکن‌های زمین فوتبال پارک الغدیر از خواسته‌های شهروندخبرنگاران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در شهروندخبرنگار این هفته، از کیفیت نان و مطالبات مردم برای نظارت بیشتر بر نانوایی‌ها تا گلایه ورزشکاران از خاموشی پروژکتور‌های زمین فوتبال پارک الغدیر و وضعیت نامناسب چمن و فنس‌ها را پیگیری کردیم.

همچنین به سراغ یکی از دغدغه‌های شهروندان در خیابان محسنی اراک رفتیم؛ جایی که نبود سایبان در ایستگاه تاکسی، مسافران و رانندگان را در روز‌های گرم تابستان با مشکلاتی روبه‌رو کرده.

شهروندخبرنگار، تریبون مطالبات مردمی و پل ارتباطی مردم و مسئولان، قراره از این به بعد دوشنبه هر هفته از شبکه آفتاب همراه شما باشه.

شما شهروندان گرامی، می‌توانید با نگاه دقیق و دغدغه‌مند خود، گزارشگر مسائل روز جامعه باشید.

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