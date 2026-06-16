به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جمعی از مردم شهرستان پلدختر و ایل بالا گریوه با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان ضمن عزاداری و سینه زنی برای سرور و سالار شهیدان، قائد امت و شهدا‌ی جنگ تحمیلی بار دیگر با آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند.

نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، لرستان را خاستگاه اندیشمندان علما و نخبگان دانست و گفت: بخش ممتازی از تاریخ لرستان متعلق به دیار بالاگریوه است، جایی که شهدای زیادی را تقدیم وطن کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی افزود: مردم این دیار همواره در انقلاب و در برهه‌های حساس نظام درخشان عمل کرده‌اند و شهدا زیادی تقدیم انقلاب کرده‌اند، شهدایی که با قطره قطره خونشان هزاران جوان سلحشور در کشور رشد کرد و آنها نیز فدایی وطن شدند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی افزود: عزت، عظمت و شکوه امروز کشور عزیزمان حاصل رهنمود‌های دو رهبر فرزانه امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان است که در طول این سال‌ها قرآن ناطق زمان بودند و ایران بزرگ سال‌هاست که توانسته در مقابل دشمنان قسم خورده این نظام به برکت خون شهدا و وجود آنها بایستد.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در ادامه به اتحاد و همدلی مردم در شب‌های خیابان اشاره کرد و افزود: این حضور این اتحاد و این همبستگی ملت، دشمن را بار‌ها مأیوس کرده است و جهنمی از آتش را برای دشمنان این مرز و بوم محیا کرده است.

وی بر ادامه این حضور و همبستگی برای حفظ عزت و سربلندی ایران اسلامی تأکید کرد.

در این مراسم، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای والامقام، بر استمرار راه شهدا، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تأکید کردند.