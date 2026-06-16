یک کارشناس برجسته اقلیم در تایلند درباره به احتمال وقوع پدیده «ابر ال‌نینو» هشدار داد و اعلام کرد این پدیده می‌تواند باعث افزایش شدید دما، خشکسالی گسترده و اختلال در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی این کشور شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «سری سوپراتید»، مدیر مرکز تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی دانشگاه رانگسیت، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد مدل‌های بین‌المللی اقلیمی نشان می‌دهند شرایط ال‌نینو از هم‌اکنون شکل گرفته و بیش از ۶۰ درصد احتمال دارد که در ماه‌های آینده به یک رویداد شدید و فراگیر تبدیل شود.

وی با اشاره به پیامد‌های احتمالی این پدیده گفت دمای هوا در تایلند تا ماه آوریل سال آینده ممکن است بین ۱.۵ تا ۲.۵ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد؛ موضوعی که خطر خشکسالی در برخی مناطق و وقوع سیلاب در مناطق دیگر را افزایش خواهد داد.

این کارشناس اقلیم همچنین نسبت به وقوع موج‌های گرمایی شدید در فاصله ماه‌های مارس تا آوریل هشدار داد و افزود در پایتخت تایلند، میانگین دما ممکن است به ۳۹ تا ۴۱ درجه سانتی‌گراد برسد.

سوپراتید تأکید کرد افزایش دمای هوا فشار مضاعفی بر شبکه برق این کشور وارد خواهد کرد، زیرا مصرف دستگاه‌های سرمایشی به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. به گفته او، در چنین شرایطی احتمال وقوع خاموشی‌های موضعی و اختلال در تأمین برق برخی مناطق وجود دارد.

این متخصص تغییرات اقلیمی از نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی خواست از هم‌اکنون برای مقابله با پیامد‌های احتمالی این پدیده برنامه‌ریزی کنند.

کارشناسان معتقدند در صورت تشدید پدیده ال‌نینو، کشور‌های جنوب شرق آسیا با افزایش دما، کاهش بارندگی در برخی مناطق، افت تولیدات کشاورزی و فشار بیشتر بر منابع انرژی و آب روبه‌رو خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در سطح منطقه به همراه داشته باشد.