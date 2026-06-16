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رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج گفت: برنامههایی با همکاری دستگاههای مختلف برای پاکداشت طبیعت و زیباسازی محور کرج کندوان در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رضا خلج گفت: توسعه گردشگری زمانی ماندگار خواهد بود که در کنار جذب گردشگر، حفاظت از محیط زیست، مدیریت پسماند و مسئولیتپذیری اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. یکی از موضوعات مهم در حوزه گردشگری پایدار، توجه به محیط زیست و حفظ ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی مقصدهای گردشگری است؛ به همین منظور برنامههایی با همکاری دستگاههای مختلف برای پاکداشت طبیعت و زیباسازی محور کرج ـ کندوان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه محور کرج ـ کندوان یکی از مسیرهای مهم گردشگری استان البرز است، افزود: این جاده علاوه بر برخورداری از جاذبههای طبیعی ارزشمند، دارای منظر فرهنگی ویژهای است که حفظ آن نیازمند همراهی و مسئولیتپذیری همه افرادی است که به نوعی با این مسیر ارتباط دارند.
خلج تصریح کرد: در این طرح، پاکسازی زبالهها و جمعآوری نخالههای حاشیه محور به صورت نمادین انجام شد تا ضمن ساماندهی وضعیت محیطی مسیر، این پیام به گردشگران و شهروندان منتقل شود که حفاظت از طبیعت یک وظیفه همگانی است و نمیتوان مسئولیت نگهداری از محیط زیست را تنها بر عهده دستگاههای اجرایی گذاشت.
وی با تأکید بر نقش گردشگران و ساکنان محلی در حفظ زیباییهای طبیعی منطقه گفت: انتظار میرود مسافران عبوری از محور کرج ـ کندوان، همچنین ساکنان روستاهای واقع در این مسیر، توجه بیشتری به موضوع مدیریت پسماند، جلوگیری از رهاسازی زباله و حفاظت از چشمانداز طبیعی و فرهنگی منطقه داشته باشند.
خلج با اشاره به مسئولیت واحدهای گردشگری فعال در این محور نیز، گفت: تأسیسات گردشگری مستقر در مسیر کرج ـ کندوان نیز باید در زمینه حفظ پاکیزگی محیط، مدیریت اصولی پسماند و همکاری با مجموعههای مسئول نقش فعالتری داشته باشند. این واحدها میتوانند با همکاری شرکت تعاونی مستقر در بخشداری آسارا در زمینه جمعآوری و ساماندهی پسماندها مشارکت کنند تا شاهد کاهش آلودگیهای محیطی در این مسیر باشیم.