امیر سرتیپ علی جهانشاهی گفت: همواره در جهت مقابله با هرگونه تهدید دشمن و حفظ دین اسلام و کیان ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی زمینی ارتش روز سه‌شنبه در آیین ششمین سالروز اعطای نشان فداکاری رهبر شهید به پاسداشت ۱۱۸۴ شهید دانشجو و دانش‌آموخته دانشگاه افسری امام علی (ع) که در این دانشگاه برگزار شد، گفت: شهیدان عزیز ما در دفاع از دین مبین اسلام، انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران اسلامی، از هیچ کوششی دریغ نکردند و به مصداق آیه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»، به عهدی که با خدای خود بسته بودند، وفا کردند.

وی افزود: آنها جان شیرین خود را فدا کردند و استقلال، آزادی و امنیت را برای ملت قهرمان ایران و مسلمانان جهان به ارمغان آوردند و دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشتند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: خداوند را شاکریم که میزبان ششمین سالروز اهدای «نشان فداکاری» رهبر معظم انقلاب به دانشگاه هستیم؛ ششمین بهارِ شکفتن این نشان، نماد ایثارگری، ازخودگذشتگی، شجاعت، شهامت و شهادت‌طلبی دانش‌آموختگان این دانشگاه مقدس است. این نشان، تنها یک مدال یا یک مراسم نیست، بلکه نشانی از اعتماد ویژه‌ای است که رهبر شهید ما به پاس زحمات فرماندهان، به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی (ع) تقدیم کردند؛ پیشنهادی که توسط سیدالشهدای نیروهای مسلح مطرح شد.

سرتیپ جهانشاهی افزود: گرچه امسال نخستین مراسمی است که جای خالی رهبر شهیدمان، آن فرمانده مجاهد و عزیز را حس می‌کنیم، اما متعهد می‌شویم که ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم. همان‌طور که آن رهبر شهید درباره دانشگاه افسری امام علی (ع) فرمودند: این دانشگاه تنها یک مرکز نظامی، فرهنگی یا دانشگاهی نیست، بلکه مرکزی برای تربیت افسران تراز انقلاب اسلامی است.

وی تاکید کرد: ما قول می‌دهیم با الگو گرفتن از فرماندهانِ شهید و همچنین با بهره‌گیری از بیانات فرمانده کل ارتش، مسیر آنان را ادامه دهیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی با داشتن ابعاد گوناگونی همچون ایمان، اخلاص، اخلاق، تقوا، تخصص، تعهد، ولایت‌مداری، نبوغ نظامی و مسئولیت‌پذیری، می‌تواند الگویی کامل برای نسل فعلی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نسل‌های آینده باشد.

امیر سرتیپ جهانشاهی یادآور شد: من دیروز به نیابت از فرمانده کل ارتش، خدمت خانواده محترم شهید زارع بودم؛ شهیدی که فرمانده دانشگاه پدافند هوایی بود که خود با تیم‌های واکنش سریع برای مقابله با هواگردهای دشمن شتافت و می‌دانست که از این عملیات بازنمی‌گردد، اما در آخرین لحظه خداحافظی‌اش به خانواده‌اش گفت که «دعا کنید در همین لباس رزم شهید شوم.» یا شهید جعفرزاده که در مرکز فرماندهی و کنترل قرارگاه غرب آسیا به شهادت رسید و شهید حسنوند که در پادگان بانه، به فیض شهادت نائل آمد.

وی تاکید کرد: ما در این مراسم مقدس و در حضور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، عهد می‌بندیم که فرزندان شما در ارتش جمهوری اسلامی، با الگو قرار دادن فرماندهان شهید خود، همواره در جهت مقابله با هرگونه تهدید دشمن و حفظ دین اسلام و کیان ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد