در راستای توافقات و تعاملات دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان ۱۶۷ نفر از محکومان تبعه افغانستان برای ادامه دوران محکومیت خود به کشورشان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار هیرمند گفت: این اقدام در راستای توافقات و تعاملات دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و با رویکردی انسان‌دوستانه انجام شده است.

علیرضا شهرکی: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان مسئولان دو کشور و پیگیری‌های وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، محکومان افغانستان برای ادامه دوران محکومیت خود به این کشور منتقل شدند تا در کنار خانواده‌هایشان ادامه محکومیت را سپری کنند.

وی افزود: این انتقال با رعایت کامل قوانین و مقررات، حفظ کرامت انسانی محکومان و در چارچوب همکاری‌های مشترک میان دو کشور انجام شده است، نمایندگان و مسئولان کشور افغانستان نیز برای تحویل این افراد در مرز حضور یافته و روند انتقال با هماهنگی کامل دو طرف صورت گرفت.

فرماندار هیرمند با اشاره به اشتراکات عمیق دینی، فرهنگی و زبانی میان ایران و افغانستان تصریح کرد: این اقدام نمادی از روابط دوستانه و تعامل سازنده میان دو کشور همسایه است که در راستای تقویت همکاری‌های مشترک و توجه به مسائل انسانی انجام می‌شود.

شهرکی همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط خاص منطقه‌ای و فشار‌های ناشی از تهدیدات دشمنان، همچنان بر اصول انسانی و اسلامی خود پایبند است و زمینه بازگشت محکومان خارجی به کشورهایشان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: تاکنون در سه مرحله و از طریق مرز میلک، روند انتقال محکومان تبعه افغانستان انجام شده و بیش از هزار نفر از این افراد برای ادامه دوران محکومیت خود به کشورشان بازگردانده شده‌اند.

فرماندار هیرمند تأکید کرد: اجرای این طرح بیانگر اقتدار، نظم و پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات انسانی و بین‌المللی است و نقش مهمی در تحکیم روابط میان دو کشور همسایه دارد.