به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در این مراسم که با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس پلیس راهور فراجا برگزارشد، گفت: تهران نیازمند خودروهای عمومی ارزان، ایمن و غیر آلاینده است.

فرزانه صادق ، وزیر راه و شهرسازی نیز در مراسم پلاک گذاری خودروهای حمل و نقل عمومی شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: راه اندازی این مرکز منطقه را به قطب حمل و نقل هوایی و زمینی کشور نزدیک تر می کند.

سردار حسینی ، رئیس پلیس راهور فراجا هم گفت: بزودی پلاک گذاری خودروها ۴ منطقه آزاد بانه و مریوان، مهران و بوشهر راه اندازی می شود.





