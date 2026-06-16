به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: این حادثه در ساعت ۹:۴۸ دقیقه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع رسانی شد.

بابک ربیعی با اشاره به اینکه این حادثه در مجاورت زمین کشاورزی در کمربندی قلعه چنان /شهرستان کارون بوده است، ادامه داد: ۶ نیروی آتش نشان با دو دستگاه خودروی اطفای حریق به محل اعزام و مشغول مهار این آتش سوزی شدند.

وی ادامه داد: با مشارکت نیرو‌های آتش نشان و امدادی عملیات اطفای حریق ادامه دارد و علت وقوع این حادثه پس از بررسی کارشناسان اعلام می‌شود.