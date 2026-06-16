سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دقایقی پیش وارد شهرستان لامرد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر با خانواده‌های ۲۱ شهید و ۱۲۸ جانباز دفاع مقدس سوم و همچنین اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر شهرستان دیدار خواهد کرد.

رونمایی از کتاب «هلما؛ سادات راز استقامت» با محوریت معرفی شهیده هلما سادات احمدی‌زاده، رونمایی از پوستر تعزیه ملی «عاشوراییان» و بازدید از تنها سالن نمایش شهرستان لامرد که در جنگ رمضان مورد اصابت ترکش‌های موشک‌های آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفته ، از دیگر برنامه‌های سفر عباس صالحی به لامرد به است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از مناطق مورد اصابت حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی بازدید و آخرین وضعیت این مناطق را بررسی خواهد کرد.

عصر روز نهم اسفند چهار موشک به یک سالن ورزشی و منطقه مسکونی لامرد شلیک شد که ۱۲۸ نفر مجروح و ۲۱ نفر از جمله یک کودک دختر دوساله و دانش آموزان در حال ورزش و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.