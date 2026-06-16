معاون گردشگری خوزستان گفت: در رقابت‌های منطقه‌ای جشنواره طعم امید که با هدف افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت در رویداد‌های گردشگری برگزار می‌شود، نماینده استان خوزستان عنوان برگزیده در گروه معلولان جسمی ـ حرکتی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ تبار قریب گفت: مسابقات جشنواره «طعم امید» با هدف ترویج فرهنگ طبخ غذاهای سنتی هر استان و با رویکرد توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت در رویدادهای گردشگری برگزار می‌شود.

وی افزود : این جشنواره در سه گروه نابینایان، افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی و افراد دارای سندرم داون به صورت منطقه‌ای در سراسر کشور در حال اجراست.

معاون گردشگری خوزستان گفت: فرآیند مسابقات منطقه شش کشور که شامل استان‌های خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر است در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی شهر اهواز آغاز شد.

معاون گردشگری خوزستان افزود : پس از برگزاری رقابت‌ها در استان‌های این منطقه و شناسایی برگزیدگان استانی، مرحله نهایی و منطقه‌ای این جشنواره در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در شیراز برگزار شد .

وی گفت : در این مرحله که با حضور ۱۲ شرکت‌کننده برگزیده از چهار استان منطقه شش کشور همراه بود، فریده شعیبی، هنرمند آشپز از استان خوزستان، توانست با ارائه توانمندی‌های خود در طبخ غذاهای سنتی، نظر هیئت داوران را جلب کرده و به عنوان برگزیده نهایی در گروه معلولین جسمی-حرکتی انتخاب شود.

قریب افزود : برگزیدگان مرحله منطقه‌ای جشنواره طعم امید در گام بعدی به جشنواره ملی (کشوری) راه خواهند یافت تا با برگزیدگان سایر مناطق کشور به رقابت بپردازند.

معاون گردشگری خوزستان گفت : جشنواره طعم امید تلاشی ارزشمند برای حضور فعال‌تر افراد دارای معلولیت در عرصه گردشگری و صنایع‌ غذایی است و نشان می‌دهد که معلولیت مانعی برای خلاقیت، هنرآفرینی و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیست.