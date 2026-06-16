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در راستای آمادگی برای ایام سوگواری و عزاداری ماه محرم الحرام و گرامیداشت واقعه عاشورا، پرچمهای عزا در مسجد رأس الحسین (ع) در شهر بعلبک لبنان برافراشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تعویض پرچم گنبد حرم بانو خولة بنت امام حسین (ع) با پرچم سیاه نیز برگزار شد که نشان دهنده آغاز احیای مجالس و مراسم عاشورا در این منطقه است.
در این مراسم، حاج حسین نصرالله، تولیت حرم مطهر خولة (س)، سخنرانی کرد و گفت: خاطرات ما را به روز حزن بازمیگرداند. سلام بر سرورمان، امام حسین (ع).ای سرور شهیدان، خانوادههای شهدای مقاومت اسلامی از این مکان مقدس به شما درود میفرستند. آنها پسران و همسران خود را تقدیم و هر آنچه را داشتند در این راه فدا کردند.
وی افزود: امروز، ما در صحن مطهر سیده خوله (س) ایستادهایم تا پرچم عزا را به نشانه آغاز ماه محرم سال ۱۴۴۸ هجری قمری برافرازیم و آغاز مراسم عزاداری و سوگواری برای سرورمان، امام حسین (ع)، برادران، فرزندان و یارانش را اعلام کنیم. ما با تمام وجود به اباعبدالله (ع) تسلیت میگوییم، رشادت این امام همام، افتخاری برای ما و افتخاری برای امت در این دوران است.