در دویستمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی، از سامانه ثبت و پایش برخط وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ زیرزمینی کشور با هدف کاهش حوادث و تقویت نظارت‌های تخصصی رونمایی شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، این جلسه با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد و در آن از سامانه ثبت وضعیت ایمنی در معادن زغال‌سنگ زیرزمینی کشور رونمایی و تفاهم‌نامه‌ای برای ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان امضا شد.

در این مراسم تفاهم‌نامه همکاری در زمینه ارتقای ایمنی و کاهش حوادث کارگاه‌های ساختمانی میان پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه ایجاد بستر لازم برای استقرار سرپرست ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، تبادل اطلاعات و تقویت ضمانت‌های اجرایی ایمنی، توسعه استفاده از تجهیزات حفاظتی، حضور مجری دارای صلاحیت درطرحها، فرهنگ‌سازی و ارتقای مطالبه اجتماعی در حوزه ایمنی و همچنین تقویت تشکل‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی در ایمنی ساخت‌وساز همکاری خواهند کرد.

در ادامه این جلسه، از سامانه ثبت وضعیت ایمنی در معادن زغال‌سنگ زیرزمینی کشور نیز رونمایی شد. این سامانه یک بستر هوشمند، یکپارچه و تحت وب است که با هدف ارتقای ایمنی، کاهش حوادث، افزایش اثربخشی بازرسی‌ها و فراهم‌سازی امکان تصمیم‌گیری دقیق برای نهادهای نظارتی طراحی شده است.

سامانه مذکور با گردآوری، ثبت، تحلیل و گزارش‌دهی داده‌های مرتبط با وضعیت ایمنی معادن، امکان پایش مستمر فرآیندهای معدنکاری را برای مسئولان ایمنی معادن، بازرسان کار، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و مدیران سیاست‌گذار فراهم می‌کند.

پایش برخط شاخص‌های ایمنی از جمله وضعیت تهویه، میزان گازهای خطرناک مانند متان، مونوکسیدکربن و دی‌اکسیدکربن، شرایط نگهداری تونل‌ها و کارگاه‌ها، وضعیت تجهیزات و ماشین‌آلات، روشنایی، برق، مسیرهای فرار و تجهیزات امداد و نجات از جمله قابلیت‌های این سامانه است.

همچنین امکان ثبت گزارش‌ها و نظرات تخصصی مسئول ایمنی معادن درباره نواقص، مغایرت‌ها و خطرات موجود در فرآیند معدنکاری در این سامانه فراهم شده است.

به گفته مسئولان، راه‌اندازی این سامانه می‌تواند با ایجاد امکان پایش مستمر، ثبت نواقص و ارائه گزارش‌های تحلیلی، نقش مؤثری در کاهش حوادث، ارتقای فرهنگ ایمنی و بهبود نظام نظارت بر معادن زغال‌سنگ زیرزمینی ایفا کند و رویکرد ایمنی در معادن را از حالت واکنشی به رویکردی پیشگیرانه و داده‌محور تبدیل کند.