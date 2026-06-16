دانشگاه علم و صنعت ایران با هدف گسترش شبکه تعاملات دانشگاهی در سطح جهانی، تفاهم‌نامه همکاری علمی و دانشگاهی با دانشگاه تکنولوژی برونئی امضا کرد.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و تکنولوژی برونئی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و تکنولوژی برونئی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ایجاد بستر‌های پایدار برای همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی طرفین از اهداف این تفاهم نامه است.

انعقاد این تفاهم‌نامه برای ارتقای مرجعیت علمی، توسعه حضور بین‌المللی، افزایش فرصت‌های همکاری فرامرزی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان و گسترش مشارکت در شبکه‌های علمی جهانی صورت گرفته است.

توسعه پژوهش‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری رویداد‌ها و نشست‌های علمی، انتشار مشترک دستاورد‌های پژوهشی و همکاری در اجرای برنامه‌های آموزشی و بین‌المللی از جمله محور‌های این تفاهم‌نامه است.

اجرای مفاد این تفاهم‌نامه زمینه توسعه فعالیت‌های مشترک علمی و پژوهشی و تعمیق روابط دانشگاهی با مؤسسات آموزش عالی بین‌المللی را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.