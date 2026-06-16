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مجری راهگذرهای بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور از پیشرفت عملیات اجرایی محور آبادان–اروندکنار خبر داد و گفت: تکمیل این مسیر راهبردی نقش مهمی در پشتیبانی از حملونقل کالا و افزایش ایمنی سفرهای جنوب کشور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عملیات اجرایی محور راهبردی آبادان–اروندکنار به عنوان یکی از مسیرهای مهم جنوب کشور همچنان ادامه دارد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، بخشهایی از این محور تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
علیاکبر محمدی، مجری کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور، با اشاره به اهمیت این طرح در شبکه حملونقل ملی گفت: تکمیل محور آبادان–اروندکنار نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، تسهیل حملونقل کالا و پشتیبانی از فعالیتهای بندر اروندکنار خواهد داشت.
وی افزود: این محور ۴۴ کیلومتری روزانه به طور متوسط پذیرای حدود ۴ هزار دستگاه خودرو است و در ایام پرتردد سال از جمله نوروز و راهیان نور، حجم ترافیک آن تا ۱۱ هزار دستگاه خودرو در روز نیز افزایش مییابد.
محمدی با بیان اینکه تاکنون ۲۳.۶ کیلومتر از این مسیر در مقاطع مختلف به صورت چهارخطه تکمیل و بهرهبرداری شده است، اظهار کرد: ۲۰.۴ کیلومتر دیگر از محور در قالب دو قطعه اجرایی در دست ساخت قرار دارد که بخشی از عملیات آسفالتریزی آن نیز انجام شده است.
به گفته وی، بر اساس برنامه زمانبندی، ۴.۲ کیلومتر از این محور تا هفته دولت، یک دستگاه پل رودخانهای در باند اول تا پایان مهرماه و ۱.۲ کیلومتر دیگر تا پایان آبانماه به بهرهبرداری خواهد رسید و در مجموع ۵.۴ کیلومتر از مسیر تا دهه مبارک فجر زیر بار ترافیک میرود.
مجری کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور ادامه داد: قطعه سوم این طرح به طول ۱۸ کیلومتر تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصد رسیده و عمده عملیات آن در مرحله روسازی قرار دارد. همچنین قطعه چهارم به طول ۱۰ کیلومتر از خروجی منیوحی تا ورودی بندر اروندکنار با پیشرفت فیزیکی ۸ درصد در مرحله زیرسازی است.
وی تأکید کرد: در صورت تأمین حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار، امکان تکمیل قطعه سوم به همراه پل رودخانهای و همچنین بهرهبرداری از ۵ کیلومتر از قطعه چهارم تا پایان سال جاری فراهم خواهد شد.
محمدی همچنین از روند ساخت پل جدید رمیله خبر داد و گفت: پل قدیمی رمیله به دلیل فرسودگی و محدودیتهای موجود نیازمند جایگزینی است و در همین راستا، عملیات ساخت پل جدید با هدف افزایش ظرفیت عبور، ارتقای ایمنی تردد و رفع گلوگاه ترافیکی در حال اجراست.
وی افزود: تاکنون شمعهای بتنی و بخشهایی از سازه پل اجرا شده و مطابق برنامهریزی انجامشده، این پل تا دهه مبارک فجر آماده بهرهبرداری خواهد شد.
به گفته محمدی، تکمیل کامل محور آبادان–اروندکنار علاوه بر کاهش تصادفات و روانسازی تردد، زمینه تقویت حملونقل کالا، افزایش سطح دسترسی به بندر اروندکنار و توسعه فعالیتهای اقتصادی جنوب کشور را فراهم خواهد کرد.