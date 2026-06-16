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معاون محیط زیست و خدماتشهری شهرداری یزد، از پیادهسازی راهکارهای علمی در حوزههای مدیریت پسماند، کنترل آلایندهها و بهینهسازی مصرف آب برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حمیدرضا رحیمدل، حفاظت از سلامت عمومی و پایداری زیست بوم شهری را اولویت اصلی معاونت محیط زیست و خدماتشهری دانست و اظهار کرد: رویکرد ما در شهرداری یزد، گذار از اقدامات سنتی به سمت مدیریت علمی و دادهمحور در مسائل زیستمحیطی است. در همین راستا، برنامههای متعددی برای مقابله با چالشهای پیشرو در دست اجرا داریم.
وی با اشاره به مدیریت بهینه پسماندها افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت ما، تبدیل پسماند به فرصت است. در حوزه پسماندهای خانگی، تمرکز ویژهای بر تولید مواد آلی و کمپوست داریم تا ضمن کاهش دفن زباله از هدررفت منابع جلوگیری کنیم. همچنین درباره پسماندهای حساس و خطرناک درمانگاهی و بیمارستانی، پروتکلهای سختگیرانه و دقیقی برای جمعآوری و امحای بهداشتی آنها وضع شده است تا سلامت شهروندان در این حوزه با مخاطره روبهرو نشود.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری یزد با تأکید بر شرایط اقلیمی یزد گفت: با توجه به کمبود منابع آبی، بهینهسازی مصرف آب در فضای سبز شهری به یک ضرورت تبدیل شده است، ما به دنبال جایگزینی شیوههای نوین آبیاری و استفاده از گونههای گیاهی سازگار با کمآبی هستیم تا ضمن حفظ طراوت شهر، مدیریت بهینهای بر منابع آب داشته باشیم.
رحیمدل درباره آلایندههای هوا تصریح کرد: برای کنترل آلودگی هوا و کاهش غلظت آلایندههای صنعتی، شهرداری یزد از ابزارهای نظارتی و علمی استفاده میکند. از سوی دیگر، بحث ریزگردها یکی از دغدغههای جدی است که در این زمینه راهکارهای علمی و عملیاتی برای کاهش انتشار و مهار کانونهای احتمالی در سطح شهر تدوین شده و در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر مشارکت شهروندان و صنایع در بهبود وضعیت محیط زیست گفت: تنها با تکیه بر اقدامات شهرداری نمیتوان به نتیجه مطلوب رسید، از این رو باید صنایع آلاینده را ملزم به معرفی نماینده فعال زیستمحیطی کنیم تا مسئولیتپذیری اجتماعی آنها افزایش پیدا کند، همچنین، ارتقای سواد زیستمحیطی شهروندان را با ابزارهایی همچون راهاندازی تورهای علمی_گردشگری برای بازدید از مراکز پردازش پسماند در دستور کار داریم. معتقدیم اگر شهروندان از نزدیک با فرایندهای مدیریت پسماند و هزینههای زیستمحیطی آشنا شوند، خود به بزرگترین حامیان شهرداری در حفظ پاکیزگی و سلامت شهر تبدیل میشود.
معاون محیط زیست و خدماتشهری شهرداری یزد خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما ایجاد شهری است که در آن شاخصهای محیط زیستی با استانداردهای زندگی باکیفیت همخوانی داشته باشد و این مسیر، با جدیت و استفاده از توان کارشناسی پیگیری میشود.