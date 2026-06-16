به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛بخشدار نوبندگان فسا گفت: در آتش سوزی گسترده امروز در منطقه دهشیب بخش نوبندگان فسا بیش از ۲۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی این منطقه دچار حریق شد و در آتش سوخت.

دهقان افزود: در این آتش سوزی حدود ۲۰۰ هکتار کاه و کلش گندم، ۱۵ هکتار گندم، یک هکتار دانه‌های روغنی و یک هکتار باغ زیتون در آتش سوخت.

او ادامه داد: همچنین در این آتش سوزی یک دستگاه تراکتور که در حال کمک کردن به مهار آتش سوزی بود در آتش سوخت.

بخشدار نوبندگان فسا بیان کرد: برای مهار این آتش سوزی بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی با ۲۰ دستگاه تراکتور و همچنین چهار دستگاه خودرو آتش نشانی شهر نوبندگان و فسا مشارکت داشتند.

او اضافه کرد: در دوهفته گذشته نیز بر اثر وقوع چهار حادثه آتش سوزی در بخش نوبندگان بیش از ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در آتش سوخت.

دهقان در پایان گفت: علت این حادثه و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.