مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: میانگین مصرف سوخت خودرو‌های تولید داخل حدود ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که در مقایسه با استاندارد‌های روز دنیا رقم بالایی محسوب می‌شود و کاهش آن نیازمند نوسازی فناوری خودروهاست.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما سعید تاجیک با اشاره به پایش مستمر آلایندگی و مصرف سوخت خودرو‌های تولیدی کشور گفت: میانگین مصرف سوخت خودرو‌های داخلی حدود ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که در مقایسه با فناوری‌های جدید خودرویی رقم بالایی به شمار می‌رود.

وی افزود: خودرو‌های تولید داخل به‌صورت مستمر از نظر انطباق با استاندارد آلایندگی یورو ۵ مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، نتایج به سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود.

تاجیک اظهار داشت: در چارچوب نظارت‌های دوره‌ای، از خودرو‌های تولیدی در خطوط تولید نمونه‌برداری شده و آزمون‌های آلایندگی و مصرف سوخت به‌طور همزمان انجام می‌شود. چنانچه نتایج آزمون‌ها خارج از حدود مجاز باشد، خودروساز موظف به رفع نواقص خواهد بود و در صورت تداوم عدم انطباق، امکان توقف شماره‌گذاری خودرو وجود دارد.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت نوسازی فناوری در صنعت خودرو گفت: استفاده از فناوری‌های نوین از جمله خودرو‌های هیبریدی و پلاگین هیبریدی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی داشته باشد.

وی یکی از چالش‌های مهم این حوزه را کیفیت سوخت مصرفی عنوان کرد و افزود: حتی خودرو‌های منطبق با استاندارد‌های روز نیز در صورت استفاده از سوخت غیراستاندارد ممکن است با افزایش آلایندگی مواجه شوند و نتایج آزمون‌های عملکردی آنها تحت تأثیر قرار گیرد.

تاجیک خاطرنشان کرد: نتایج آزمون‌های دوره‌ای به‌صورت مستمر رصد می‌شود و خودروسازان برای رفع نواقص احتمالی در بخش‌هایی مانند کاتالیست، سامانه سوخت‌رسانی و مدیریت موتور، اقدامات اصلاحی لازم را انجام می‌دهند.

به گفته آقای تاجیک ۲۳ درصد از خودروها در آزمون های این شرکت مردود می شوند و این به معنای توقف تولیدشان نیست و با رفع نواقص به چرخه بازمی‌گردند.

به گفته آقای تاجیک ۲۳ درصد از خودروها در آزمون های این شرکت مردود می شوند و این به معنای توقف تولیدشان نیست و با رفع نواقص به چرخه بازمی‌گردند.