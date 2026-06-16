وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم گفت: خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی‌ناپذیر از خاتمه کامل جنگ است و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم گفت: همانطور که می‌دانید، به دلیل مشکلاتی که در رسیدن به یک توافق بین ما و امریکا به‌وجود آمد ناشی از تجاوز جنایتکاران امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ما نهایتاً تصمیم گرفتیم که مذاکرات را به دو مرحله تقسیم بکنیم.

عراقچی افزود: در مرحله اول موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی و موضوعاتی که مربوط به بازسازی و مسائلی از این دست مربوط می‌شود را ما مذاکره بکنیم و به یک یادداشت تفاهم برسیم و بعد مذاکرات ادامه پیدا کند به مدت شصت روز تا به یک توافق نهایی برسیم. در توافق نهایی موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد و ما به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: این مسیر ما در مذاکرات است. بعد از سه ماه مذاکره که از آغاز جنگ شروع شد و تا ۲۵ خرداد ادامه پیدا کرد، ما نهایتاً مرحله اول را توانستیم نهایی بکنیم.

عراقچی خاطرنشان کرد: در مرحله اول مهم‌ترین موضوعی که اتفاق می‌افتد اعلام خاتمه جنگ است و بنا بر تصمیمی که ما گرفتیم از صبح روز دوشنبه که توافق نهایی شد، دوشنبه به وقت تهران، خاتمه جنگ هم اعلام شد، ولی شروع رسمی این تفاهم‌نامه از روز جمعه خواهد بود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: با این حال اعلام خاتمه جنگ از همان دوشنبه صبح صورت گرفته و این شاید مهم‌ترین موضوعی است که در تفاهم‌نامه وجود دارد: اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها، از جمعه در لبنان.

عراقچی همچنین گفت: به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد، این دو جبهه به همدیگر به نوعی پیوسته و وابسته شد. از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان را از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد.

وزیر امور خارجه افزود: زمانی که ما به آتش‌بس رسیدیم، آتش‌بس را در همه جبهه‌ها اعلام کردیم با تأکید بر لبنان؛ از جمعه در لبنان و الان که به خاتمه جنگ رسیدیم، خاتمه جنگ هم در لبنان خواهد بود.

عراقچی تاکید کرد: موضوع مهمی که می‌خواهم اینجا به آن تأکید کنم این است که از نظر ما دو طرف این تفاهم‌نامه، یک طرف آمریکا و اسرائیل هستند و طرف دیگر ایران و حزب‌الله.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی‌ناپذیر از خاتمه کامل جنگ است و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می‌شود و بدون عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از زمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده است.

عراقچی تصریح کرد: حتماً هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب می‌آید.