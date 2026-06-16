معاون عمرانی استاندار گفت: اتصال شبکه ریلی کرمانشاه به بغداد از طریق خسروی، مهمترین اولویت توسعه‌ای و مطالبه مردم است که با جدیت پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی گفت: مسیر کرمانشاه خسروی و مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کریدور تجاری، مسافری و زیارتی ایران در غرب کشور است و از یک اهمیت راهبردی برای کشور برخوردار است.

وی افزود: با توجه به اهمیت بسیار این مسیر برای توسعه کشور، تکمیل راه آهن کرمانشاه _ خسروی به طول ۲۶۳ کیلومتر و اتصال آن به خط ریلی عراق به عنوان یک اولویت مهم از سوی دولت و مدیریت ارشد استان با جدیت دنبال می‌شود.

نجفی گفت: فاز اول این پروژه تحت عنوان قطعه کرمانشاه _ اسلام آبادغرب به طول ۱۱۵ کیلومتر است که روند اجرایی آن توسط مدیریت ارشد استان به صورت مداوم و منظم مورد پایش کارشناسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: در برنامه کاری امروز، از کارگاه‌ها و جبهه‌های عمرانی و پل‌ها و تونل‌های در دست احداث و زیرسازی مسیر از محدوه کارگاه خور خور تا کارگاه هلشی و پشته کش صورت میدانی بازدید شد.