معاون عمرانی استاندار گفت: اتصال شبکه ریلی کرمانشاه به بغداد از طریق خسروی، مهمترین اولویت توسعه‌ای و مطالبه مردم است که با جدیت پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی گفت: مسیر کرمانشاه به خسروی، مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کریدور تجاری، مسافری و زیارتی ایران در غرب کشور است.

وی افزود: با توجه به اهمیت بسیار این مسیر برای توسعه کشور، تکمیل راه آهن کرمانشاه _ خسروی به طول ۲۶۳ کیلومتر و اتصال آن به خط ریلی عراق به عنوان یک اولویت مهم با جدیت دنبال می‌شود.

نجفی گفت: مرحله اول این طرح تحت عنوان قطعه کرمانشاه _ اسلام آبادغرب ۱۱۵ کیلومتر طول دارد که روند اجرایی آن بطور مداوم و منظم مورد پایش کارشناسی قرار می‌گیرد.