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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان از ارائه خدمات فیبر نوری به بیش از ۲ هزار مشترک فعال با ۳۹۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای اجرای این طرح در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: با آغاز اجرای طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها از سال ۱۴۰۱ در ۵۴ شهر گیلان با مشارکت یکی از شرکتهای فناور، تاکنون اجرای این طرح ملی در شهرهای خمام، سنگر، لولمان، پرهسر، رودبار، لوشان، رودسر، اسالم، آستانه اشرفیه، کومله، کیاشهر، منجیل، رستمآباد، حویق، شلمان، چوبر، لیسار، آستارا و تولمشهر به پایان رسیده است.
فرزاد توکلی افزود: در حال حاضر طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در ۱۲ شهر لاهیجان، بندرانزلی، رشت، رضوانشهر، سیاهکل، صومعهسرا، طاهرگوراب، پیربازار، تالش، لَتگرود، فومن و لوندویل در دست اجرا است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر سرویس خدماتی اینترنت در شهرهای رشت، آستانه اشرفیه، کومله، منجیل و رستمآباد که شبکه فیبر نوری مشترک دارند، در حال واگذاری است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با اشاره به برنامههای توسعهای امسال، گفت: اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها در ۱۹ شهر دیگر استان شامل چوکام، کوچصفهان، لشتنشا، خشکبیجار، توتکابن، جیرنده، رحیمآباد، کلاچای، دیلمان، گوراب زرمیخ، چوبر، ماسوله، رودبنه، اطاقور، ماسال، بازارجمعه، واجارگاه، چابکسر و دیلمان هم از برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵ قرار دارد.
فرزاد توکلی افزود: طرحهای فیبر نوری شهرهای رانکوه، شفت، ضیابر، ماکلوان، احمدسرگوراب و چاف و چمخاله در مرحله پیگیری برای شروع عملیات اجرایی قرار دارند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۲۴ کیلومتر فیبر نوری در گیلان اجرا شده و ۳۹۰ کیلومتر هم برای اجرای این طرح در استان حفاری شده است، گفت: تعداد مشترکان فعال این طرح به ۲ هزار و ۴۹۰ نفر رسیده و برای اجرای آن تاکنون ۳۹۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با اشاره به پیشرفت اجرای طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در شهرستان رشت، گفت: برای اجرای این طرح ملی در شهر رشت تاکنون با ۱۲۵ میلیارد تومان هزینه، ۴۶۰ کیلومتر فیبر نوری اجرا و بیش از ۹ کیلومتر حفاری شده است و تعداد مشترکان فعال این شهر به ۲ هزار و ۳۴۸ مشترک رسیده است.
فرزاد توکلی از بیش از ۴ کیلومتر حفاری برای اجرای این طرح در منطقه پیربازار رشت خبر داد و افزود: با اتمام طرح فیبر نوری در شهرهای سنگر و لولمان، هم اکنون این ۲ شهر در مرحله جذب مشترک قرار دارند.
وی با بیان اینکه طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها با سرعت مطلوبی در گیلان در حال اجراست، گفت: توسعه این زیرساخت پیشرفته ارتباطی، علاوه بر افزایش کیفیت و پایداری خدمات اینترنتی، زمینه رشد اقتصاد دیجیتال، توسعه کسب و کارهای نوین، ارائه خدمات هوشمند و ارتقای سطح دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی استان به خدمات پرسرعت ارتباطی را فراهم خواهد کرد.