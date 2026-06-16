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مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از مسئولان هیئتهای مذهبی، تکایا، مساجد و موکبها خواست با استفاده از تجهیزات استاندارد، دریافت انشعاب مجاز برق و رعایت حریم شبکههای برقرسانی، زمینه برگزاری مراسمی ایمن را برای عزاداران حسینی فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر، محمدعلی پور با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، اظهار داشت: با توجه به افزایش استفاده از تجهیزات برقی و رشد مصرف انرژی در ایام محرم و صفر، رعایت نکات ایمنی در نصب و بهرهبرداری از تأسیسات موقت برق اهمیت ویژهای دارد و میتواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.
وی استفاده از سیمکشی سالم و استاندارد، پریزهای مجهز به ارت و پرهیز از اتصال چندین مصرفکننده به یک پریز را از مهمترین الزامات ایمنی برشمرد و افزود: بارگذاری بیش از حد بر روی یک پریز یا استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، خطر گرم شدن سیمها و بروز آتشسوزی را افزایش میدهد.
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تأکید کرد: هیئتهای مذهبی باید برای تأمین برق مورد نیاز خود از طریق مراجعه به ادارات برق و دریافت انشعاب موقت اقدام کنند و از هرگونه دستکاری غیرمجاز در شبکههای برقرسانی یا برقراری انشعابهای غیرایمن و خودسرانه خودداری نمایند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت حریم شبکههای برق، خاطرنشان کرد: نصب داربست، برپایی ایستگاههای عزاداری و انجام عملیات جوشکاری در محدوده تأسیسات برقرسانی میتواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد. همچنین حمل و نصب پرچمها و علمهای بلند در نزدیکی خطوط برق باید با رعایت حداقل فاصله ایمن دو متری از سیمهای برق انجام شود.
علی پور با توجه به افزایش دمای هوا و استفاده گسترده از تجهیزات سرمایشی در مساجد و تکایا، بر مدیریت مصرف برق نیز تأکید کرد و گفت: استفاده از لامپهای کممصرف و LED، خاموش کردن روشناییهای غیرضروری در طول روز و پرهیز از استفاده بیرویه از تجهیزات پرمصرف، نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و پایداری شبکه برق دارد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه یا خاموشی، از دستکاری تجهیزات برقرسانی بهویژه کنتورها و تابلوهای برق خودداری کرده و موارد را از طریق سامانه فوریتهای برق ۱۲۱ اطلاعرسانی و پیگیری کنند.