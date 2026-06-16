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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کشف و جمعآوری ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در محدوده امور برق ائلگلی تبریز در جریان اجرای چهارمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فرجنیا با اشاره به اهداف طرح ملی مهتاب اظهار کرد: طرح ملی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) با هدف شناسایی و مقابله با مصارف غیرمجاز برق، کاهش تلفات شبکه و صیانت از حقوق مشترکان به صورت مستمر در سطح کشور اجرا میشود و در همین راستا یک مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در محدوده امور برق ائلگلی شناسایی و از آن ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمعآوری شد.
وی با بیان اینکه بخشی از ناترازی انرژی ناشی از فعالیت مصارف غیرمجاز مخصوصاً مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز است افزود: این مراکز با مصرف سنگین و غیرقانونی برق، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرده و موجب کاهش کیفیت برقرسانی، افزایش تلفات شبکه و آسیب به تجهیزات برقی مشترکان میشوند.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی شرکت توانیر، انشعابهایی که بهصورت غیرقانونی برای استخراج رمزارز مورداستفاده قرار میگیرند، بهویژه در بخشهای خانگی، تجاری، کارگاهی و دامداری، شناسایی و ضمن جمعآوری تجهیزات، با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد میشود.
فرجنیا با قدردانی از همکاری عوامل اجرایی و نظارتی در اجرای این مانور گفت: این عملیات با تلاش همکاران دفتر حراست و امور برق ائل گلی و همراهی دادستان مرکز استان و فرماندهی انتظامی، در چارچوب برنامههای طرح مهتاب، با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری دستگاههای ذیربط انجام شد.
وی همچنین با اشاره به پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی از مشترکان خواست با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد و مدیریت مصرف برق در ساعات اوج بار، صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری کنند.
فرجنیا خاطرنشان کرد:هر دستگاه استخراج رمزارز با توان مصرفی حدود ۳.۸ کیلووات، روزانه نزدیک به ۹۱ کیلوواتساعت انرژی مصرف میکند. با توجه به اینکه مصرف هر ماینر معادل برق مصرفی حدود ۱۱ واحد مسکونی است، با کشف و جمعآوری ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز، به میزان مصرف متعارف ۵۵۰ واحد مسکونی در مصرف انرژی برق صرفهجویی شده است.
وی اضافه کرد: شهروندان و مشترکان میتوانند موارد مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با مرکز ۱۲۱ گزارش کرده و از پاداشهای تعیین شده بهرهمند شوند.