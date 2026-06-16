به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفدهمین کنفرانس تخصصی الکترونیک قدرت و درایو‌های الکتریکی ایران (PEDSTC ۲۰۲۶) دو دستاورد پژوهشی فناورانه این سازمان در حوزه فناوری‌های نوین انرژی خورشیدی در روز‌های ۱۹ تا ۲۱ خردادماه به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد.

مقاله نخست با عنوان «طراحی و شبیه‌سازی یک شبیه‌ساز خورشیدی ساده‌شده مبتنی بر مدل‌سازی خطی قطعه‌ای پنل فتوولتائیک و کنترل مد لغزشی» به ارائه روشی نوین برای شبیه‌سازی دقیق و کم‌هزینه رفتار پنل‌های خورشیدی می‌پردازد. مقاله دوم نیز با عنوان «طراحی گام‌به‌گام و اعتبارسنجی آزمایشگاهی فیلتر LCL برای اینورتر‌های مرکزی خورشیدی» به بررسی طراحی کاربردی فیلتر‌های اتصال به شبکه و بهبود عملکرد اینورتر‌های خورشیدی اختصاص دارد.

این دو مقاله توسط دکتر محمد پیچان و مهندس عرفان رضاپناه ارائه شد.

گفتنی است، این دستاورد‌های علمی با هدف تبیین ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه جهاد دانشگاهی علم و صنعت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاسخ‌گویی به نیاز‌های صنعت برق و انرژی کشور ارائه شده و بیانگر نقش این سازمان در توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفت