به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، آیت‌الله عبادی نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، در دیدار با شاعران آیینی استان با تأکید بر اینکه عاشورا یک جریان همیشگی در طول تاریخ است، گفت: هنر و شعر باید به‌عنوان تجهیزات جبهه حق در جنگ ترکیبی و فرهنگی امروز، در خدمت مبارزه با ظلم و استکبار قرار گیرد.

وی با اشاره به ماندگاری جریان عاشورا در طول تاریخ افزود: عاشورا تنها مربوط به سال ۶۱ هجری نیست، بلکه جریانی زنده و جاری در همه دوران‌هاست.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: کربلا یک نقطه جغرافیایی محدود نیست و هر سرزمینی که در آن ظلم و ستم جریان داشته باشد، کربلاست.

آیت الله عبادی با اشاره به جنایات علیه مردم مظلوم فلسطین، غزه و لبنان گفت: امروز نیز نمونه‌های کربلا را در جهان شاهد هستیم و جنایت علیه کودکان و مردم مظلوم، ادامه همان مسیر ظلم تاریخی است.

وی با بیان اینکه جهان امروز درگیر تقابل حق و باطل است، گفت: در جنگ ترکیبی و شناختی، هنر و شعر از مهم‌ترین ابزار‌های جبهه حق به شمار می‌رود و می‌تواند در مقابله با هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای اثرگذار باشد.

آیت الله عبادی پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای جمع‌آوری و انتشار تولیدات هنری و شعر‌های آیینی را مطرح کرد و افزود: این آثار باید به‌صورت مستمر دریافت، بررسی و در اختیار فعالان فرهنگی، رسانه‌ای، حوزه‌های علمیه و مجموعه‌های تبلیغی قرار گیرد تا در مسیر روشنگری جامعه مورد استفاده باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به نقش تاریخی شعر در ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، به روایت دعبل خزاعی شاعر اهل‌بیت اشاره کرد و افزود: شعر متعهد در طول تاریخ توانسته پیام حق را به دورترین نقاط برساند و حتی دل‌های آلوده به ظلم را تحت تأثیر قرار دهد.

آیت‌الله عبادی تأکید کرد: هنر، پیام حق را ماندگار می‌کند و شاعران و هنرمندان باید با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، در جبهه مبارزه با ظلم و استکبار نقش‌آفرینی کنند.

سرپرست اداره کل، فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی هم شعر آیینی را پیوند دهنده باور‌های دینی و فرهنگ ایرانی دانست و بر نقش شاعران و هنرمندان در ترویج مفاهیم ایثار، شهادت و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

رمضانی با اشاره به نامگذاری نخستین روز ماه محرم به عنوان روز بزرگداشت شعر و ادبیات آیینی، گفت: این نامگذاری به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به اهمیت شعر آیینی در ترویج مفاهیم دینی، اخلاقی و انسانی انجام شده است.

وی افزود: ادبیات آیینی پیوندی عمیق با باور‌های دینی، مناسک مذهبی و آیین‌های سنتی مردم دارد و توانسته مفاهیمی همچون اخلاق، ایثار، شهادت و معرفت را در قالب هنر کلامی به مخاطبان منتقل کند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شعر آیینی را بستری برای بیان مفاهیم عمیق انسانی و الهی عنوان کرد و گفت: این گونه ادبی با بهره‌گیری از نمادها، تمثیل‌ها و روایت‌های مذهبی، مخاطب را به دنیایی از احساس، معرفت و تعالی سوق می‌دهد.

رمضانی با قدردانی از حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، شاعران و فعالان فرهنگی و قرآنی، نقش هنرمندان و جامعه هنری را در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت مؤثر دانست و گفت: هنرمندان در مقاطع مختلف، به‌ویژه دوران جنگ، با زبان هنر و شعر در میدان حضور داشته و به آرمان‌های انقلاب، شهدا، امام راحل و رهبر معظم انقلاب ادای دین کرده‌اند.

در این مراسم همچنین تعدادی از شعرا، اشعار خود را قرائت و یاد و خاطره شاعرانی همچون محتشم کاشانی، ابن‌حسام خوسفی و استاد ناقوس گرامی داشته شد.