کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا (۲۶ و ۲۷ خرداد) در آسمان استان قم، شاهد وزش باد نسبتا شدید با سرعت ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت و در برخی مناطق گرد و خاک خواهیم بود.

وزش باد و گرد و خاک امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در استان قم

وزش باد و گرد و خاک امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در استان قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا شاهد وزش باد نسبتا شدید با سرعت ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت و در برخی مناطق گرد و خاک خواهیم بود.

سعید اسماعیلی افزود: روز پنجشنبه و جمعه، وزش باد شدید شرقی، گرد و خاک را در بیشتر مناطق به همراه خواهد داشت.

وی در خصوص تغییرات دمایی گفت: امروز و فردا حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۸ درجه، روز پنجشنبه ۳۹ درجه و روز جمعه ۴۱ درجه سانتیگراد است.