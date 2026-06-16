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۳ بهله جوجه دلیجه که از لانه خود سقوط کرده بودند، با اقدام بهموقع و تلاش کارشناسان حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان و همراهی و همکاری ماموران آتش نشانی، نجات یافته و به آغوش مادر بازگردانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: در پی تماس یکی از شهروندان علاقمند به حیات وحش مبنی بر مشاهده سه جوجه پرنده شکاری دلیجه در اطراف یکی از مجتمعهای مسکونی شهرستان بیرجند، بلافاصله ماموران آتشنشانی به محل مورد نظر اعزام و جوجه دلیجهها را تحویل محیط زیست دادند.
روانان افزود: کارشناسان حیات وحش استان پس از بررسی وضعیت این پرندگان دریافتند که جوجه دلیجهها به دلیل ناتوانی در پرواز، از لانه واقع در روی درخت سقوط کردهاند بنابراین با توجه به سلامت کامل این پرندگان و امکان بازگشت آنها به چرخه طبیعت، مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری ماموران بخش نقلیه موتوری شهرداری با استفاده از تجهیزات صعود، موفق شدند جوجهها را به لانه اصلی خود منتقل کردند.
وی گفت: دلیجه از جمله پرندگان شکاری حمایتشده و از تیره شاهینیان است که نقش بسیار مؤثری در کنترل جمعیت جوندگان و تعادل اکولوژیک مناطق ایفا میکند.
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی و همکاری مجموعه شهرداری و کارکنان آتشنشانی درخصوص کمک به حفظ حیات وحش، از شهروندان و دوستداران حیاتوحش تقاضا کرد در صورت مشاهده گونههای جانوری آسیبدیده، از دخالت مستقیم خودداری کرده و مراتب را بلافاصله از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات کارشناسی لازم برای نجات آنها صورت گیرد.