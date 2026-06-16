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دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، گفت: اعتیاد، یکی از ابزارهای نوین جنگ دشمن در حوزه نوجوانان و جوانان در کنار جنگ نظامی علیه کشورمان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی در جمع ساکنان کیش به ميزباني مسجد خاتمالانبیا (ص)، گفت: ترویج اعتیاد در بين نوجوانان یکی از ابزارهای جنگ نرم، تنها به مصرف مواد مخدر سنتی مانند تریاک محدود نمیشود، بلکه گروه گستردهای از رفتارهای وابسته كننده را در بر میگیرد.
او افزود: مصرف سیگار، قلیان، اقلام مشابه سيگار، داروهای آرامبخش و حتی وابستگی شدید به فضای مجازی و بازیهای برخط نیز میتوانند درحوزه رفتارهای اعتیاد آور قرار گیرند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، خاطرنشان کرد:گستردگي آسیبها نشان میدهد نوجوانان در معرض تهدیدهای گوناگون قرار دارند و فشار همسالان میتواند در هر یک از این حوزهها نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
اولادعلي با توصیه به والدین برای افزایش نظارت و همراهی با فرزندان در دوران نوجوانی، گفت: ویژگیهای زیستی و روانی نوجوانان، آنان را در برابر آسیبهای اجتماعی آسیبپذیرتر میکند.
او خاطرنشان کرد: آگاهیبخشی، تقویت مهارتهای زندگی و نظارت آگاهانه والدین، نقش مهمی در پیشگیری از گرایش نوجوانان به انواع رفتارهای اعتیاد آور دارد.