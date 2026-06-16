فرماندار سمنان گفت: مدیریت و ساماندهی نخاله‌های ساختمانی و جمع‌آوری نخاله‌های انباشته‌شده در برخی نقاط شهر با جدیت پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرماندار سمنان در جلسه کارگروه مدیریت پسماند گفت : مدیریت پسماند در ابعاد مختلف شهری، بیمارستانی، صنعتی و ساختمانی نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول است و هر مجموعه باید مسئولیت‌های خود را در این حوزه به‌طور دقیق انجام دهد.

مهدی صمیمیان با اشاره به ضرورت ساماندهی نخاله‌های ساختمانی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، اقدامات لازم برای مدیریت و ساماندهی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است و جمع‌آوری نخاله‌های انباشته‌شده در برخی نقاط شهر نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

صمیمیان با اشاره به وضعیت پسماند‌های بیمارستانی گفت: بخش قابل توجهی از مراکز درمانی، مطب‌ها و کلینیک‌های دامپزشکی شهرستان نسبت به انعقاد قرارداد‌های مدیریت پسماند اقدام کرده‌اند و نظارت بر روند اجرای این قرارداد‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.