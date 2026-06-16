مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اردبیل با اشاره به آغاز خرید تضمینی گندم در شهرستان‌های شمالی استان حمل و خروج آن را منوط به اخذ مجوز از این اداره کل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، ودود ایرانیان اظهار کرد: تلاش می‌کنیم همانند سال‌های گذشته، فرآیند خرید تضمینی گندم با نظم، سرعت و دقت لازم انجام شود تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد صف و ازدحام در مراکز خرید، محصول کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل، حمل و در سیلو‌ها و انبار‌های استاندارد ذخیره شود.

وی بیان کرد: در روز‌های اخیر با حضور در مراکز خرید تضمینی گندم شهرستان‌های بیله‌سوار و پارس‌آباد، روند خرید، حمل و ذخیره‌سازی محصول استراتژیک گندم به طور مرتب مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد.

وی بررسی وضعیت آمادگی مراکز خرید، نظارت بر فرآیند تحویل و خرید تضمینی گندم، کنترل شاخص‌های کمی و کیفی محصول، ذخیره‌سازی و روند حمل و انتقال گندم به مراکز نگهداری را از اولویت‌های اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ذکر کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ادامه داد: تمام تمهیدات و هماهنگی‌های لازم برای خرید تضمینی محصول کشاورزان فراهم شده است و مراکز خرید با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به گندم‌کاران هستند.

ایرانیان افزود: گندم‌کاران برای جلوگیری از بروز مشکل در فرآیند ثبت و پرداخت مطالبات، باید هنگام تحویل محصول، مدارک مورد نیاز شامل کپی کارت ملی، شماره حساب بانک کشاورزی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پهنه‌بندی جهاد کشاورزی را به صورت کامل و بدون مغایرت ارائه کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از مسئولان مراکز خرید خواست با دقت و سرعت بیشتر نسبت به تکمیل و ارسال اسناد مربوطه به بانک اقدام کنند تا فرآیند پرداخت مطالبات کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

با آغاز فصل برداشت گندم در شمال استان اردبیل مراکز خرید تضمینی در شهرستان‌های بیله‌سوار و پارس‌آباد آماده دریافت محصول کشاورزان شده و عملیات خرید مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی در حال انجام است.

امسال گندم در سطح ۲۷۲ هزار هکتار از اراضی دیم و آبی استان اردبیل کشت شده و بیشترین سهم اراضی کشت محصول کشاورزی در استان اردبیل را دارد و پیش بینی می‌شود بیش از ۵۳۰ هزار تن محصول برداشت شود.