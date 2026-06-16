به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسینعلی سمیعی رئیس دانشگاه آزاد شاهرود گفت: این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و مهارت‌آموزی است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بیش از ۲۳ هزار مترمربع فضای عمرانی را با بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی استادان و دانشجویان خود احداث کرده و در حوزه طراحی، معماری و اجرای پروژه‌های عمرانی از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که می‌تواند در خدمت صنایع منطقه قرار گیرد.