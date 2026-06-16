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تفاهمنامه همکاری مشترک میان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و شرکت فولاد این شهرستان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسینعلی سمیعی رئیس دانشگاه آزاد شاهرود گفت: این تفاهمنامه زمینهساز توسعه همکاریها در حوزههای آموزشی، پژوهشی، فناورانه و مهارتآموزی است.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بیش از ۲۳ هزار مترمربع فضای عمرانی را با بهرهگیری از توان علمی و تخصصی استادان و دانشجویان خود احداث کرده و در حوزه طراحی، معماری و اجرای پروژههای عمرانی از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است که میتواند در خدمت صنایع منطقه قرار گیرد.