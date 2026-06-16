رئیس کلانتری امامشهر:در بازرسی از یک مغازه در یزد، ۱۵ هزار نخ انواع سیگار، ۳۲۰ بسته معسل و ۴ هزار آدامس خارجی قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرگرد حسن اسفندیاری گفت: ماموران پلیس با اطلاع از فروش کالای دخانی غیرمجاز توسط فردی در یزد، با هماهنگی قضایی به محل موردنظر مراجعه و اقدام به بازرسی کردند.وی افزود:در بازرسی‌ها،۱۵ هزار نخ انواع سیگار، ۳۲۰ بسته معسل و ۴ هزار آدامس خارجی قاچاق کشف شد.

رئیس کلانتری امامشهر گفت:در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.