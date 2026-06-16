به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، اولین رزمایش تداوم کارکرد نانوایی‌های پدافندی سراسر استان کرمان با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمان به‌صورت همزمان در شهرستان‌های استان برگزار شد. اولین رزمایش تداوم کارکرد نانوایی‌های پدافندی سراسر استان کرمان با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمان به‌صورت همزمان در شهرستان‌های استان برگزار شد.

این رزمایش با هدف ارتقای سطح آمادگی نانوایی‌های پدافندی و تضمین تداوم ارائه خدمات در شرایط اضطراری ناشی از قطع آب، برق و گازطبیعی برگزار و طی آن زنجیره تأمین و پخت نان مورد ارزیابی میدانی قرار گرفت.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان گفت: نان به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز غذایی مردم، از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت غذایی محسوب می‌شود و تأمین آن باید در هر شرایطی استمرار داشته باشد.

دستورالعمل «شهید آبشناسان» دارای رویکردی مردم‌محور و راهبردی بوده و لازم است مسئولان و فعالان صنف نانوایی با همکاری و پیگیری مستمر، زمینه اجرای هرچه بهتر آن را فراهم کنند.

تأمین به‌موقع نان مورد نیاز مردم در شرایط اضطراری، علاوه بر حفظ امنیت غذایی، می‌تواند موجب افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت همدلی و تاب آوری اجتماعی در شرایط اضطراری شود.