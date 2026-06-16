با افزایش دما و گرم شدن هوا در سراسر کشور، مصرف بهینه برق برای پایداری شبکه و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ناترازی و قطع برق امری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اگرچه مصرف بهینه برق و سایر منابع در دسترس بشر، باید همیشگی باشد، اما با افزایش دما و گرم شدن هوا، باید صرفه جویی از مصرف انرژی برق که وظیفه‌ای همگانی است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا شبکه پایدار بماند و همگی بتوانند از حق مسلم خود به میزان برابر بهره‌مند شوند.

خاموش کردن لامپ‌های اضافه و جایگزینی لامپ‌های کم مصرف با پرمصرف، خودداری از استفاده همزمان چند دستگاه کولر، استفاده نکردن از وسایل پرمصرف ازجمله؛ ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اتو و ... در ساعات اوج مصرف از جمله راهکار‌های ساده مصرف بهینه برق هستند.