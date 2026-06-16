مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران از اجرای سه پویش «اطعام حسینی»، «به عشق حسین(ع)» و «احسان حسینی» همزمان با آغاز ماه‌های محرم و صفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از اجرای سه پویش «اطعام حسینی»، «به عشق حسین (ع)» و «احسان حسینی» همزمان با آغاز ماه‌های محرم و صفر در سراسر استان خبر داد.

میثم معافی گفت: با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، این سه پویش با هدف بهره‌گیری از ظرفیت معنوی ماه‌های محرم و صفر، گسترش همدلی اجتماعی، حمایت از خانواده‌های نیازمند و اقشار آسیب‌پذیر، ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری، مواسات مؤمنانه و تقویت مشارکت مردمی در امور خیر اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب پویش «اطعام حسینی»، زمینه مشارکت خیران، هیئت‌های مذهبی و مراکز نیکوکاری برای تهیه و توزیع غذای گرم و بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های تحت حمایت فراهم شده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به پویش «به عشق حسین (ع)» گفت: این طرح با هدف جذب حامیان جدید برای فرزندان ایتام و محسنین تحت پوشش کمیته امداد برگزار می‌شود تا زمینه حمایت مستمر از این فرزندان فراهم شود.

معافی همچنین از اجرای پویش «احسان حسینی» در قالب مرحله دوم پویش «برکت آفتاب» خبر داد و افزود: این طرح در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه توسعه انرژی‌های پاک و مشارکت مردمی و با هدف ایجاد معیشت ماندگار و پایدار برای خانواده‌های ایتام تحت حمایت اجرا می‌شود.

وی با دعوت از مردم نیکوکار استان برای مشارکت در این پویش‌ها، تصریح کرد: هم‌استانی‌ها می‌توانند از طریق کد دستوری #۰۱۱۸۸۷۷، سامانه اکرام، پیام‌رسان بله، اپلیکیشن «صدقه من» و سایر درگاه‌های معرفی‌شده در این طرح‌ها مشارکت کنند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران ابراز امیدواری کرد با همراهی خیران، هیئت‌های مذهبی و مردم نیک‌اندیش، زمینه حمایت هرچه بیشتر از خانواده‌های نیازمند و ایتام استان در ایام معنوی محرم و صفر فراهم شود.